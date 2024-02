Fuzis e drogas foram apreendidos pelos policiais - Divulgação

Publicado 10/02/2024 10:05 | Atualizado 10/02/2024 13:44

Rio - Sete homens foram presos com um 'arsenal de guerra' na Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy, na madrugada deste sábado (10). Os suspeitos estavam com quatro fuzis calibre 7.62, munições, drogas, quatro radiotransmissores e roupas camufladas.

Segundo a PM, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberam informações que traficantes do Complexo da Maré estariam na via expressa em direção à Zona Oeste da cidade. Os militares realizaram um cerco, na altura da Vila Kennedy, e conseguiram abordar e prender os bandidos. Os sete estavam em um único carro e não houve confronto.

O veículo, roubado, também foi recuperado. A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu).