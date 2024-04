Thiago Bruno Braga Ruiz foi preso na casa de sua companheira - Reprodução

Publicado 08/04/2024 15:56 | Atualizado 08/04/2024 16:05

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (8), Thiago Bruno Braga Ruiz, o 'TH', apontado como gerente do tráfico de drogas no Morro da Providência, no Centro do Rio. O suspeito seria responsável por enviar drogas para o município de Teresópolis, na Região Serrana, abastecendo as comunidades de Quinta Lebrão, Alvaro Paná e Fonte Santa, todas dominadas pela facção Comando Vermelho (CV).

De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Thiago é o segundo na cadeia hierárquica da organização criminosa no Morro da Providência, sendo subordinado André Gonçalves, o 'Gordão' ou 'Playboy'.

'TH' estava escondido na casa de sua companheira em Xerém, em Duque de Caxias, no momento em que foi preso. Os agentes da DRE mapearam a rotina do bandido para realizar a abordagem quando ele estivesse chegando na residência.

Além de associação e tráfico de drogas, Thiago tem anotações criminais por receptação, ameaça e corrupção ativa. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.