A entrada do CCBB, no Centro do RioDivulgação

Publicado 08/04/2024 15:18 | Atualizado 08/04/2024 15:31

Rio - Em celebração ao Dia Mundial do Autismo, que aconteceu no dia 2 de abril, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) inicia, nesta quarta-feira (10), a Semana da Conscientização do Autismo. A programação gratuita contará com três palestras realizadas no Espaço Conceito, no piso térreo da instituição, que fica no Centro do Rio.

A primeira das palestras, marcada para o dia 10, às 17h, será ministrada por Criz Munhôz, autista nível 1 de suporte, especialista em acessibilidade cultural para neurodivergentes, atriz, palhaça e mãe atípica. O tema que abordará é "O que é acessibilidade para pessoas autistas: em que se baseia e como propor ações concretas".

Já na quinta-feira (11), também às 17h, será a vez do professor, especialista no transtorno do espectro autista e diretor do Instituto Neurodiversidade, João Lucas Lima. Por último, na sexta-feira (12), ainda às 17h, será a vez da escritora e palestrante Fernanda Fialho, que é autista nível 2 de suporte e falará sobre o tema: "A história que meus pais não contariam - Minha Vida e Luta pela sobrevivência até o diagnóstico tardio de Autismo".

De acordo com os organizadores, o objetivo dos encontros é possibilitar, por meio da troca com os convidados, a ampliação do conhecimento acerca da diversidade presente no espectro autista e, dessa forma, favorecer o entendimento e o apoio na atenção de especificidades cotidianas.

Dia Mundial da Conscientização do Autismo



A data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2007, tem o objetivo de fomentar conhecimento sobre a condição do espectro e os direitos dos autistas. A comemoração busca promover a inclusão e se trata de um importante instrumento político educacional na difusão da luta anticapacitista.



As atividades são gratuitas e o CCBB Rio fica na Rua 1º de Março, no Centro do Rio.