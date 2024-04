Bernardo Paraíso era estudante de Ciências Biológicas da UFRRJ - Reprodução

Bernardo Paraíso era estudante de Ciências Biológicas da UFRRJReprodução

Publicado 09/04/2024 08:04 | Atualizado 09/04/2024 09:25

confronto entre milicianos que deixou um aluno morto e duas crianças feridas. A instituição lamentou o ocorrido e decretou luto de três dias. Bernardo Paraíso, de 24 anos, estava na rua quando teve início a troca de tiros. Ele foi atingido por um dos disparos e morreu no local. Rio - A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, na Baixada Fluminense, anunciou a suspensão das aulas desta terça-feira (9) após o intenso. A instituição lamentou o ocorrido e decretou luto de três dias. Bernardo Paraíso, de 24 anos, estava na rua quando teve início a troca de tiros. Ele foi atingido por um dos disparos e morreu no local.

"Em virtude dos gravíssimos acontecimentos ocorridos na tarde desta segunda-feira, decorrentes de um conflito armado entre organizações criminosas, que levaram ao trágico falecimento do discente Bernardo V. Paraiso, aluno de Ciências Biológicas da UFRRJ, a Administração Central decidiu pela suspensão de todas as atividades acadêmicas e administrativas presenciais no dia 09/04, dos turnos diurno e noturno, no campus de Seropédica.", diz trecho da nota.

Por fim, a Rural informou que continuará monitorando a situação e se coloca à disposição para somar-se aos esforços coletivos das entidades representativas da comunidade universitária e da sociedade civil do município de Seropédica, "para cobrar das autoridades governamentais a adoção de medidas urgentes para reverter essa situação de extrema vulnerabilidade em que nos encontramos".

Além do homem, um bebê de um ano, uma menina de 6 anos e a mãe das crianças foram baleados. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HPAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada. A prefeitura da cidade informou que o bebê deu entrada às 16h19 levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com uma perfuração de tiro no joelho esquerdo. Ele passou por exames de imagens que não constataram fraturas e foi liberada na noite de segunda-feira (8).

A menina deu entrada na unidade três minutos antes também levada pelo Samu. A criança estava com uma bala alojada na altura da coluna e outro projétil que entrou pelo ombro esquerdo e parou na região do tórax, mas apenas em subcutâneo. Ela segue sendo avaliada pela neurocirurgia e o quadro é de saúde é considerado regular.

Rosiane Claudio de Freitas, de 34 anos, mãe das crianças, chegou junto com as vítimas. Ela foi atingida na coxa esquerda, mas sem restrição de movimentos. A mulher também recebeu alta na noite de segunda.

A PM informou que um suspeito foi preso por agentes do 24º BPM (Queimados) após ser baleado. Com ele, foram apreendidos um fuzil e uma pistola. Uma granada também foi apreendida durante a ação.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a corporação, diligências estão sendo realizadas para esclarecer a origem dos disparos que atingiram as vítimas e os respectivos autores.