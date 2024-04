Publicado 10/04/2024 00:00

Segundo estudo do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, mais de 393 mil empresas fecharam as portas no estado em quatro anos. Poder público deveria ajudar empreendedores, não atrapalhar. Reduzir carga tributária e burocracia já seria bom começo.

Dois anos após início da invasão na Ucrânia e diante do endurecimento da ditadura de Putin, França anunciou que não tem mais interesse em dialogar com Rússia. Mundo passa por momento de profunda tensão e soluções diplomáticas parecem distantes.