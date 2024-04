Tentativa de roubo foi registrada na 24ª DP - Divulgação

Publicado 09/04/2024 21:51 | Atualizado 09/04/2024 22:11

Rio - Um policial penal de folga impediu que criminosos roubassem uma moto na Avenida Dom Hélder Câmara, na altura de Pilares, Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira (9). O agente trocou tiros com os bandidos no meio da via e, na sequência, eles fugiram. Não há informações sobre feridos.

Policiais do 3º BPM (Méier) foram acionados por volta das 15h. O caso foi conduzido à 24ª DP (Piedade). Apenas entre janeiro e fevereiro deste ano, da istrital registrou 104 roubos ou furtos de veículos. Nesse período, 43 veículos foram recuperados.

Ainda na Zona Norte, na altura de Del Castilho, outro bairro cortado pela via, o corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiro. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) abriu inquérito para investigar o crime. Conforme a PM, o homicídio não tem relação com a tentativa de assalto.

A vítima foi identificada como Daniel Freitas da Silva Lima, de 25 anos. Testemunhas contaram que ele era envolvido com o tráfico de drogas e foi morto por criminosos rivais. Ainda não há informações sobre o sepultamento.