Prisão foi realizada por policiais civis da 53ª DP (Mesquita)Reprodução

Rio - Dois integrantes de uma quadrilha que rouba residências em diferentes lugares do estado foram presos nesta terça-feira (9). Eles foram encontrados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em São Gonçalo, na Região Metropolitana, por policiais da 53ª DP (Mesquita). O nome dos presos não foi divulgado.

De acordo com a polícia, cada membro do grupo exercia uma função nas ações. Os criminosos agiam em conjunto, roubando dinheiro e bens das vítimas, além de obrigá-las a fazer transferências via pix para os outros integrantes.



Contra os dois acusados, foram cumpridos mandados de prisão preventiva. As diligências continuam para capturar o último membro do grupo, que está foragido. Os demais já haviam sido presos pelos agentes.