Guardas já haviam flagrado o condutor circulando na pista exclusiva para BRT - Divulgação

Guardas já haviam flagrado o condutor circulando na pista exclusiva para BRT Divulgação

Publicado 09/04/2024 19:04

Motorista foi flagrado dirigindo com as duas placas do veículo cobertas com papel e clipes Divulgação

Rio - Um motorista de caminhão de 36 anos foi detido, na manhã desta terça-feira (09), por uma equipe da Guarda Municipal, na altura da Praça do Pedágio da Ponte Rio-Niterói, após ter sido flagrado dirigindo com as duas placas do veículo cobertas com papel e clipes. Na Avenida Brasil, altura do Caju, guardas também avistaram o condutor circulando na pista exclusiva para BRT.Ao ser flagrado pelos agentes, o motorista tentou fugir em direção à ponte, onde os guardas tiveram apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela fiscalização no local. Ele foi detido e conduzido para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.