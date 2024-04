Prisão foi realizada por policiais da 110ª DP (Teresópolis) - Reprodução

Publicado 09/04/2024 16:16 | Atualizado 09/04/2024 17:00

Rio - Um homem de 38 anos foi preso suspeito de pedofilia por aliciar duas vítimas, de 12 e 14 anos, em Teresópolis, Região Serrana do Rio. A prisão foi realizada nesta terça-feira (9) por policiais da 110ª DP (Teresópolis). No celular do preso, os agentes encontraram fotos de crianças nuas e em cenas pornográficas.

Os policiais chegaram ao homem após levantar informações e coletar provas. Os agentes, então, solicitaram à Justiça um mandado de prisão por pedofilia. Após diligências, a equipe da 110ª DP localizou e capturou o autor.

O celular do homem, com o conteúdo pornográfico, foi apreendido.