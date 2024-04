Prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/04/2024 17:33 | Atualizado 09/04/2024 17:46

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam uma mulher acusada de mandar matar o ex-namorado por causa de uma dívida de R$ 1,6 mil. De acordo com a Polícia Civil, ela contratou outros dois criminosos para a ação. Ambos já estão presos acusados do roubo seguido de morte do ator Edson Caldas Barbosa.

Thiago Saldanha do Carmo foi assassinado em janeiro deste ano, em Japeri, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, a ex-namorada firmou a dívida com o ex-companheiro e, insatisfeita com as cobranças dele, mandou matá-lo. Os autores atiraram em Thiago enquanto comemorava seu aniversário em um bar.

Os acusados confessaram o crime e estão presos desde fevereiro. No momento da prisão, ela estava escondida na casa de parentes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.