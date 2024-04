Protesto ocorreu na Estrada do Camboatá nas proximidades da Rua Fernando Lobo - Reprodução/Redes Sociais

Protesto ocorreu na Estrada do Camboatá nas proximidades da Rua Fernando LoboReprodução/Redes Sociais

Publicado 09/04/2024 22:57

Rio- Carlos Eduardo Ribeiro dos Santos, de 38 anos, vai ser enterrado nesta quarta-feira (10), no Cemitério Ricardo de Albuquerque, no bairro da Zona Norte do Rio. O homem foi morto durante uma ação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão , em Costa Barros, Zona Norte, na manhã de segunda-feira (8). O velório de Carlos Eduardo acontece às 13h30, e o sepultamento às 15h.

De acordo com a PM, a ação, realizada por agentes do 41º BPM (Irajá), teve como objetivo reprimir a prática de roubo de veículos e cargas nas proximidades da comunidade, além de tentar impedir movimentações de criminosos do Comando Vermelho, responsáveis pela disputa territorial em diferentes pontos da cidade.

Ainda segundo a corporação, os policiais foram recebidos a tiros pelos bandidos e houve confronto. Além de Carlos Eduardo, um outro homem também ficou ferido. Eles foram levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Zona Norte, mas não resistiram aos ferimentos. Um terceiro suspeito foi preso. Duas pistolas, dois carregadores, munições e drogas foram apreendidas. O detido e os materiais foram encaminhados à 39ª DP (Pavuna).

Moradores do Complexo do Chapadão protestaram, na tarde de segunda-feira (8) , na Estrada do Camboatá nas proximidades da Rua Fernando Lobo. No protesto, a mãe de Carlos Eduardo Ribeiro dos Santos, um dos baleados confirmados pela polícia, pediu justiça. "A polícia deu um tiro nas costas dele e de outras pessoas. Os outros também eram inocentes, mas estou aqui pelo meu filho. Em 38 anos, meu filho nunca foi preso ou procurado", disse.

Não há informações sobre a identificação do outro baleado e do suspeito preso.