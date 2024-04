Duas pistolas, dois carregadores, munições e drogas foram apreendidas em operação no Chapadão - Reprodução / @pmerj

Publicado 08/04/2024 08:55 | Atualizado 08/04/2024 09:09

Rio - Uma operação da Polícia Militar (PM) no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, Zona Norte do Rio, causou um intenso tiroteio na manhã desta segunda-feira (8). Até o momento, segundo a corporação, dois suspeitos morreram e um outro homem foi preso. Armas e drogas foram apreendidas.

De acordo com a PM, a ação, realizada agentes do 41º BPM (Irajá), tem como objetivo reprimir a prática de roubo de veículos e cargas nas proximidades da comunidade, além de tentar impedir movimentações de criminosos do Comando Vermelho, responsáveis pela disputa territorial em diferentes pontos da cidade.

Ainda de acordo com a corporação, os policiais foram recebidos a tiros e precisaram revidar. Dois homens foram baleados durante o tiroteio. Eles foram socorridos e levados com vida para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Zona Norte, mas não resistiram aos ferimentos. Um terceiro suspeito foi preso.

Duas pistolas, dois carregadores, munições e drogas - a serem contabilizadas - foram apreendidas. O detido e os materiais foram encaminhados à 39ª DP (Pavuna).

Devido ao confronto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que os Centros Municipais de Saúde Sylvio Frederico Brauner e Portus e Quitanda, ambos em Costa Barros, suspenderam as atividades externas, como as visitas domiciliares, nesta segunda-feira. O atendimento, porém, funciona normalmente nas unidades.

Diversas operações pela cidade

A Polícia Militar também realiza operações em outros pontos da cidade, na manhã desta segunda-feira (8). Na comunidade da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, policiais militares do 14º BPM (Bangu) atuam para "reprimir o roubo de veículos na região".

De acordo com a PM, um suspeito foi preso com uma submetralhadora. Um rádio transmissor, um celular e drogas foram apreendidos. Não há informação para qual delegacia o detido foi encaminhado.

Na Zona Norte, a PM atua no Morro do Borel, na Tijuca, e no Morro do 18, em Piedade. As ações, conforme a corporação, também são para coibir roubos de carros nas regiões.

No Borel, policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) teriam sido recebidos a tiros e revidaram, iniciando o confronto. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e não há informações sobre feridos.

Já no Morro do 18, em Piedade, a operação é realizada por agentes do 3º BPM (Méier). Ainda não há informações de prisões e apreensões no local.