Lucas Franco da Silva foi preso nesta segunda-feira (8)Reprodução

Publicado 09/04/2024 19:27 | Atualizado 09/04/2024 19:31

Rio – Policiais da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) prenderam, nesta segunda-feira (8), Lucas Franco da Silva, que estava em uma obra na casa de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ele era considerado foragido desde 2018 pelo crime de roubo, realizado no Estado de Pernambuco.

Segundo a polícia, desde que soube que era procurado, Lucas fugiu para o Rio de Janeiro, se escondendo na comunidade da Gardênia Azul. Ele utilizava o nome falso de Douglas e tinha 10 perfis diferentes nas redes sociais, o que dificultava o cruzamento de dados e sua identificação.

Após monitoramento, os agentes foram até o condomínio onde Lucas estava. O homem, que possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, foi encaminhado ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.