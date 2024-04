Fuzil apreendido mostra discrição da organização criminosa - Divulgação

09/04/2024

Rio - A Polícia Militar prendeu o gerente do tráfico e mais quatro criminosos na comunidade do Muquiço, em Deodoro, na Zona Oeste, nesta segunda-feira (9). Segundo a corporação, o traficante conhecido como 'Messi' possui 23 anotações criminais.

Com os suspeitos, os agentes encontraram um fuzil, duas pistolas e drogas. Em imagens divulgadas pela PM, é possível ver que no fuzil apreendido há a discrição "Bonde do Coronel TCP MQÇ", em alusão a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que domina a região do Muquiço. Bruno da Silva Loureiro, o Coronel, é a liderança máxima da organização criminosa.

A ação foi realizada por agentes do 14ºBPM (Bangu) e a ocorrência encaminhada para a 33ª DP (Realengo).

Coronel é considerado foragido

O fuzil apreendido com os criminosos presos nesta segunda (8) aponta que eles fazem parte do grupo comandado por Bruno. Conhecido como Coronel, o traficante foi apontado, em 2021, em um inquérito da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), como um dos fornecedores de ferro para os pilotis das construções irregulares de milicianos em Rio das Pedras e Muzema. O metal tinha como origem os trilhos da Supervia.



"Ele é chamado de Coronel por estar presente em todas as guerras do TCP. Passou a ser respeitado por isso e ultrapassou os limites do Muquiço, comunidade de origem dele. Onde há invasão da facção, ele está presente", disse um investigador na época.



O apelido Coronel não se limita somente ao nome: apesar de nunca ter sido militar, ele gosta de usar farda e até colocar roupa camuflada em um macaco de estimação. Para ostentar em bailes, encomendou um cordão, que aparenta ser de ouro maciço e cravejado de pedras preciosas.