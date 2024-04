Moradora da Rua Paulo do Couto Pfeil mostra torneira seca nesta segunda (8) - Miriam Passos / Arquivo Pessoal

Publicado 08/04/2024 14:32 | Atualizado 08/04/2024 15:53

Rio - Moradores de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, relataram, nesta segunda-feira (8), transtornos causados por um novo problema no abastecimento de água. Após ficarem com as torneiras vazias entre a quarta-feira passada (3) e sábado (6), por causa da interrupção na operação do sistema Imunana-Laranjal , eles voltaram a sofrer na manhã desta segunda.Miriam Passos, que mora na Rua Paulo do Couto Pfiel, diz que notou a falta d’água por volta das 6h30. "Meu marido abriu a torneira que cai água da rua e não saiu nada. Sorte que estou utilizando a cisterna, que completei no sábado."Domingos Ricardo, de 60 anos, morador da Rua Imbassay Melo, conta que fez contato com a Águas do Rio, concessionária responsável pela distribuição, e foi informado que houve interrupção no abastecimento da região, com previsão de normalização para o meio-dia desta terça-feira (9)."As interrupções ou baixa na pressão da água têm sido constantes. Abro protocolos toda semana. Quando entrei em contato hoje, fui informado que o abastecimento estava cortado e, logo após isso, o atendimento foi interrompido", reclama Domingos.Procurada, a Águas de Niterói informou que "o abastecimento está sendo retomado de forma gradativa. Alguns locais pontuais, principalmente em pontas de rede, ainda podem estar com algum reflexo no abastecimento." A empresa lembrou, ainda, que, em caso de necessidade, os clientes podem entrar em contato pelo WhatsApp 21 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, site www.aguasdeniteroi.com.br ou 0800 723 1222.