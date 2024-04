Agentes da Polícia Civil e outros órgãos cumprem mandados contra 16 empresas que usam o tolueno - Rafael Wallace / Governo do RJ

Publicado 08/04/2024 10:49

Rio - Foi iniciada, nesta segunda-feira (8), a segunda fase da força-tarefa do Governo do Estado para descobrir de onde veio a substância que deixou cerca de 2 milhões de pessoas sem água na Região Metropolitana do Rio. A "Operação Águas Limpas" realiza investigações em 16 empresas que utilizam o tolueno em seu processo de produção.

Conforme determinação da Justiça, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), com apoio da Polícia Civil e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), cumprem mandados de busca e apreensão de amostras de toluenos, afim de comparar com o material coletado pela Cedae no sistema Imunana-Laranjal.

Além disso, eles também procuram por produtos químicos mantidos em depósitos de forma irregular e documentos referentes à aquisição da substância, além de qualquer outro item que evidencie a prática de crime ambiental.

Em uma das primeiras empresas fiscalizadas, o local passou por perícia e o responsável técnico foi conduzido a Cidade da Polícia para prestar esclarecimentos.

tolueno é um composto químico altamente danoso à saúde se ingerido ou inalado. Utilizado na fabricação de gasolina, cola, tinta e borracha, a substância pode causar irritação dos olhos, garganta e pele, além de fadiga e sonolência. Em casos mais graves, pode gerar insônia, náusea, perda de memória, entre outros sintomas.

Relembre o caso

Na madrugada da última quarta-feira (3), a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) suspendeu a operação do sistema Imunana-Laranjal, que abastece cerca de 2 milhões de pessoas dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Inoã, Itaipuaçu e Ilha de Paquetá, após identificar a presença da substância tóxica tolueno na área de captação da água.

O fornecimento ficou interrompido por mais de 54 horas. Em decorrência da falta de água, a concessionária distribuiu 32 caminhões-pipa para abastecer unidades de saúde nas cidades afetadas. Na quinta-feira (4), o Governo do Estado iniciou a força-tarefa para identificar de onde onde vinha a substância e tomar as medidas cabíveis.