João Vinícius e a mãe, Roberta Ferreira - Divulgação

Publicado 08/04/2024 13:21 | Atualizado 08/04/2024 15:39

Rio - "Até quando as mães vão perder seus filhos para a irresponsabilidade"? É com esse desabafo que Roberta Isaac Ferreira cobra celeridade nas investigações sobre a morte do filho, João Vinicius Ferreira Simões, que completa um mês nesta terça-feira (9) . O jovem de 25 anos morreu eletrocutado durante o festival de música I Wanna Be Tour, no Riocentro, Zona Oeste do Rio.Ao, Roberta demonstrou insatisfação com a falta de respostas sobre o caso. E cobrou punição aos responsáveis e maior fiscalização do poder público."Amanhã (terça) faz um mês que meu filho morreu. É necessário mais fiscalização. Primeiro uma menina morreu eletrocutada no Terreirão do Samba . Cinco anos depois, o mesmo acontece com meu filho. Cadê a fiscalização do Poder Público? Como que essas empresas estão trabalhando ainda? Essas empresas precisam ser punidas para que nenhuma mãe mais passe pelo o que estou passando", disse.Roberta informou que aguarda a Polícia Civil concluir inquérito com eventual encaminhamento ao Ministério Público (MPRJ). Simultaneamente, a mãe da vítima denunciou por conta própria supostas irregularidades encontradas por perícia particular à Ouvidoria do MPRJ."Senhora Roberta comparece a este canal da ouvidoria, munida de petição, na qual narra acerca de diversas irregularidades no evento 'I Wanna be Tour', realizado no dia 9/3/2004, na av. Salvador Allende, Rio Centro. Informa que seu filho, João Vinicius Ferreiras Simões, 25 anos, faleceu eletrocutado. Em face do exposto, solicita que sejam tomadas as devidas providências cabíveis ao caso", diz trecho da denúncia, peticionada com fotos e vídeos que provariam as irregularidades. O processo corre em segredo de Justiça.