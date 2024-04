Sessão para acompanhar 'o grande eclipse' acontece na cúpula Carl Sagan, no Planetário do Rio - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 08/04/2024 12:33

Rio - O Planetário do Rio terá uma programação especial para acompanhar o eclipse solar, previsto para acontecer na tarde desta segunda-feira (8). Podendo ser visto em sua totalidade apenas em países da América do Norte, o Museu do Universo, na Gávea, Zona Sul do Rio, fará a projeção de imagens do fenômeno em uma sessão gratuita, na cúpula Carl Sagan, a partir das 14h.

Além de uma exploração pelo museu, o evento prevê, ainda, um encontro especial com o astrônomo e diretor de astronomia do Planetário do Rio, Leandro Guedes, onde ele vai explicar sobre como funciona os eclipses. Segundo Leandro, esse fenômeno acontece quando um objeto é sobreposto por outro.

"Quando a Lua passa na frente do Sol, visto da Terra, temos um eclipse solar. A Lua pode cobrir apenas uma parte do Sol, o que chamamos de eclipse parcial, ou pode encobrir totalmente, quando temos um eclipse solar total. A Lua também pode ficar na frente dele, quando temos um eclipse anular e vemos um lindo anel brilhante no céu", explica Leandro Guedes.

O diretor de astronomia do museu lembra que ainda este ano, em 2 de outubro, haverá um outro eclipse solar anular. Ele poderá ser visto do Rio de Janeiro, no fim do dia, como um eclipse parcial, com uma pequena parte do Sol coberta pela Lua.

"O Grande Eclipse Norte-Americano", como está sendo chamado, tem previsão de acontecer às 15h07 e a expectativa é que tenha uma duração de cerca de quatro minutos e meio. De acordo com Leandro Guedes, o máximo que um eclipse solar pode durar é cerca de sete minutos e meio.

O fenômeno será transmitido ao vivo da costa do Pacífico do México, no canal da Nasa, e retransmitido pelo Planetário do Rio. O museu fica na Rua Vice-Governador Rúbens Berardo 100, na Gávea, e terá entrada franca das 14h às 17h.