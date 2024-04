Candidatos foram conduzidos à delegacia após término da prova - Reprodução/TV Globo

Publicado 08/04/2024 09:24

Rio - A Polícia Militar prendeu nove candidatos ao concurso de soldado da corporação neste domingo (7). Eles foram presos ao chegarem no local de prova por serem considerados foragidos da Justiça.

Os candidatos tinham mandados de prisão em aberto por diferentes crimes. Um deles, inclusive, era procurado por um homicídio que ocorreu no ano de 2016, em Belford Roxo, Baixada Fluminense.

De acordo com a PM, a corporação, por meio da Subsecretaria de Inteligência (SSI) realizou uma operação em conjunto com a Diretoria de Recrutamento e Seleção de Pessoal (DRSP) para cumprir esses nove mandados de prisão.

Todos os envolvidos foram conduzidos às delegacias mais próximas após o término da prova. Os nomes dos acusados não foram divulgados.

Cerca de 117 mil candidatos disputam as 2 mil vagas ofertadas para recompor parte do efetivo da corporação. A primeira parte do concurso, realizada no final de agosto do ano passado, foi anulada após suspeitas de fraude. Com o ocorrido, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) assumiu a organização.