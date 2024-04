Momentos antes do roubo, Matheus Gonçalves postou foto com a taça - Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/04/2024 07:59 | Atualizado 08/04/2024 09:19

Matheus Gonçalves publicou uma mensagem nas redes sociais para avisar que está com seus pertences novamente: "Tudo recuperado! Obrigado a tudo e todos de verdade! Todos bem! Agradecer pelo livramento e seguir! Estamos juntos!", comemorou o atleta.

A medalha de campeão carioca e os celulares do jogador e da sua família estavam entre os objetos roubados. A Polícia Militar informou que não foi acionada para esta ocorrência.

Criminosos colocaram fuzil na cara de Matheus Gonçalves

Após o jogo, nas redes sociais, Matheus relatou que estava com familiares descendo o Morro da Mangueira, nos arredores do estádio, quando foi surpreendido pelos bandidos. "Colocaram fuzil na minha cara e da minha família. Minha irmã está arrasada. Não desejo isso para ninguém. Pior cena da minha vida", disse.

Apesar do susto, ninguém se feriu. O jogador postou prints de mensagens que apontavam uma pessoa relatando a localização do seu carro, que seria na Serra do Grajaú-Jacarepaguá. Ele pediu ajuda: "Sei que bem material a gente ganha, mas a gente conquista com muito suor, tinha minhas coisas, muito roupa, minha medalha, tinha acabado de ser campeão", disse.