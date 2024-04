Publicado 11/04/2024 02:00

FMI elogia Milei e diz que progresso na Argentina é "impressionante". Janeiro e fevereiro tiveram superávit pela primeira vez em mais de uma década e inflação está caindo mais rápido que o previsto. Plano centrado em forte âncora fiscal já está dando resultados.

Estudo aponta que incêndios em florestas maduras cresceram 152% na Amazônia em 2023. Além do grave impacto ambiental, o problema afeta diretamente a população local. Em outubro do ano passado, Manaus foi a segunda cidade com pior qualidade do ar no mundo.