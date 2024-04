Publicado 11/04/2024 01:10

Na manchete: morre mulher que teve o corpo incendiado pelo ex em estação de trem.

Câmara mantém prisão do deputado Chiquinho Brazão, que é suspeito de ser o mandante do assassinado da vereadora Marielle Franco.

Estatuto da Pessoa com Doença Crônica Complexa e Rara passa a valer no Estado do Rio.

Justiça anula multa milionária de Neymar por construir lago artificial em sua casa em Mangaratiba.

Estudante universitário morto em Seropédica é enterrado.

Concurso da Caixa teve mais de 1 milhão de inscritos.

NO D: a cantora Iza está grávida do primeiro filho.

No Ataque: com gols de Pedro e Léo Ortiz, Mengão vence o Palestino por 2 a 0 e dorme na liderança do seu grupo na Libertadores.