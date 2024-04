Gleidson Batista, de 41 anos, é o principal suspeito de ter matado sua companheira Wanessa Gonçalves de Oliveira - Divulgação

Publicado 10/04/2024 20:34

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (10), um cartaz pedindo informações sobre a localização e prisão de Gleidson Batista, de 41 anos, principal suspeito de ter, no Jacaré, Zona Norte.A vítima foi encontrada por seus familiares morta em sua própria casa na manhã do domingo passado (7), com ferimentos na cabeça. De acordo com a família de Wanessa, Gleidson tinha histórico de violência e ja havia tentado matar sua ex-mulher.