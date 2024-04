Rua na comunidade Santa Maria, na Taquara - Reprodução/Google Maps

Publicado 10/04/2024 20:28 | Atualizado 10/04/2024 21:11

Rio- A Polícia Militar intensificou o policiamento nas comunidades Santa Maria e Teixeiras, na Taquara, na Zona Oeste, nesta quarta-feira (10). Agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados. A região é palco de recorrentes confrontos entre traficantes e milicianos.

No dia 12 de março, um artefato explodiu próximo a policiais militares durante uma ação na comunidade Teixeiras. Na ocasião, quatro policiais andavam por uma rua no momento em que um tiroteio aconteceu. Um artefato explosivo foi jogado na direção da equipe. Com a explosão, um agente caiu e foi amparado pelos companheiros. Ninguém ficou ferido.