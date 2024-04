Bandidos arrebentaram a porta da banca e furtaram produtos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/04/2024 21:35

Rio - O comerciante André Breves, responsável pela famosa "Banca do André", denunciou que o estabelecimento foi furtado entre a noite de terça e manhã de quarta-feira (10) na Cinelândia, no Centro do Rio.

Por meio de suas redes sociais, André publicou uma foto da porta entreaberta com o material utilizado pelos criminosos para invadir a banca. "Quase desistindo da rua. Universo, quero ter A Casa do André, onde eu possa receber meus amigos e os amigos deles, com muita poesia, música, comida boa e o meu atendimento, que talvez seja a única coisa que eu sei fazer", publicou em seu perfil.

Mais tarde, em um vídeo, o comerciante contou que os bandidos arrebentaram uma porta e levaram cigarros, isqueiros e outros objetos pequenos que são vendidos no espaço. Mesmo diante do incidente, André ressaltou que ainda tem outros produtos a serem vendidos e chamou os clientes. Por fim, agradeceu o carinho do público que se preocupou.

"Enfim, 'vambora', deixaram um monte de outras coisas. Não levaram os incensos que a gente comprou ontem, não levaram a máquina de café. Não quebraram a máquina de café, o que é muito importante. Quase quebraram na hora de entrar. 'Vamo' que 'vamo'! Quem quiser aparecer para tomar uma cerveja já ajuda bastante a gente. Sem vitimismo, 'vambora'. Nossa cidade é isso, vamos correr atrás para a gente melhorar. Muita gente entrou em contato para ajudar de uma forma ou de outra. Tamo junto, valeu", comentou em vídeo.

Localizada na esquina da Rua Pedro Lessa com a Avenida Rio Branco, a Banca do André ficou famosa por sediar diversos eventos culturais, como rodas de samba, sessões de jazz, feiras literárias, festival de forró, entre outros.

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), a cidade do Rio registrou um total de 9.796 roubos e 21.023 furtos entre janeiro e fevereiro de 2024. Os dados apontam um aumento tanto dos roubos quanto dos furtos se comparada com o mesmo período no ano anterior. Em relação a 2023, houve um acréscimo de 9,8% do primeiro e 10,5% do segundo.