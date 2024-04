Venezuelana vítima de exploração sexual dormia em cubículo na boate Dama da Noite - Divulgação / MPRJ

Venezuelana vítima de exploração sexual dormia em cubículo na boate Dama da NoiteDivulgação / MPRJ

Publicado 10/04/2024 21:58 | Atualizado 10/04/2024 22:35

Rio - A 3ª Vara Criminal de São Gonçalo converteu em preventiva a prisão do dono da boate Dama da Noite, no mesmo município, na Região Metropolitana. O homem foi preso na sexta-feira passada (5) por supostamente manter uma mulher venezuelana em cárcere privado e trabalho análogo à escravidão.

A vítima, que conseguiu fugir do cubículo onde dormia, foi identificada pelo Núcleo de Apoio à Vítima (NAV/MPRJ), que acionou as autoridades. Diante disso, a promotora de Justiça Paula Basílio obteve uma medida cautelar junto ao plantão noturno do Judiciário.

Em depoimento prestado à 72ª DP (São Gonçalo), a venezuelana relatou ter sido atraída ao Rio de Janeiro com promessas de emprego, mas acabou sendo forçada a trabalhar em uma casa de prostituição. A denunciante foi impedida de sair, teve seus documentos retidas e sofreu agressões físicas.

O delegado Tiago Dorigo foi ao local indicado pela vítima e constatou a prática de crimes, prendendo em flagrante o responsável pela boate/casa de prostituição no inicio da noite de sexta-feira.

A promotora de Justiça do plantão noturno, Amanda Teitel, articulou com a Central Judiciária de Abrigamento Provisório da Mulher Vítima de de Violência Doméstica (Cejuvida) para encaminhar a venezuelana a um abrigo sigiloso.