Produtos que seguiam para ser entregues em Itaperuna estavam sem nota fiscal - Divulgação

Produtos que seguiam para ser entregues em Itaperuna estavam sem nota fiscalDivulgação

Publicado 10/05/2024 15:43 | Atualizado 10/05/2024 16:44

Rio - Agentes da Operação Foco Divisas, em conjunto com uma equipe do Posto de Controle Fiscal Timbó-Itaperuna, apreenderam, na tarde desta quinta-feira (9), 816 pares de chinelos com indícios de pirataria da marca Havaianas, na Rodovia Federal Batista Miranda (BR-356), em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

Os produtos estavam em um carro que vinha da cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais. O veículo foi abordado no Trevo de Raposo. Na revista, os agentes encontraram quase três mil pares de chinelos sem nota fiscal. Segundo as equipes, parte do material apresentava a logo da empresa Havaianas dado suspeita de falsificação.

O motorista informou que a entrega dos produtos seria realizada em Itaperuna. O material foi apreendido e passará por perícia. O condutor do veículo foi multado por transportar mercadoria sem nota fiscal e liberado logo depois.

O caso foi registrado na 143ª DP (Itaperuna).