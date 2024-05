Caso está sendo investigado pela 34ª DP (Bangu) - Divulgação

Caso está sendo investigado pela 34ª DP (Bangu)Divulgação

Publicado 10/05/2024 13:03

Rio - Um idoso de 65 anos foi preso, na madrugada desta sexta-feira (10), acusado de estuprar sua sobrinha, de 10 anos, na Rua Serra Azul, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados após denúncia feita pela mãe da criança. Ela acordou durante a madrugada e flagrou o idoso praticando o crime, dentro do quarto de sua filha.

O criminoso foi encaminhado à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado. Já a vítima, foi levada para fazer exame de corpo de delito.