Embarcação foi tomada pelas chamas; acidente ocorreu próximo à Ilha do JaponêsReprodução

Publicado 10/05/2024 13:51 | Atualizado 10/05/2024 15:46

Rio - Uma lancha pegou fogo e explodiu, na manhã desta sexta-feira (10), próximo à Ilha do Japonês, em Cabo Frio, Região dos Lagos. De acordo com a prefeitura do município, seis pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças. O acidente ocorreu por volta das 11h.

Por meio de nota, a prefeitura informou que uma equipe da Guarda Marítima e Ambiental estava próximo ao local e socorreu as vítimas. Entre os feridos estão dois homens de 30 e 34 anos, uma mulher, de 29, e três crianças, de 4, 8 e 9 anos.

Todos foram encaminhados ao Hospital São José Operário, para serem submetidos a cirurgias. Segundo a prefeitura, o quadro de saúde das vítimas é considerado grave.

De acordo com testemunhas, o motor da embarcação explodiu. Em imagens publicadas nas redes sociais, a lancha aparece tomada pelas chamas e uma nuvem de fumaça foi formada.

