Policial Samira e colega de farda posam com os pais da recém-nascida: final felizDivulgação

Publicado 10/05/2024 13:53 | Atualizado 10/05/2024 16:58

Rio - Uma policial militar realizou o parto de uma mulher dentro de um carro no Maracanã, na Zona Norte. Os pais haviam saído do Engenho Novo, também na Zona Norte, em direção à Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro. No entanto, a criança acabou nascendo no caminho.

De acordo com a corporação, Conrado Soares e Lohana da Silva, ambos de 32 anos, haviam ido à UPP São João para pedir aos policiais que os ajudassem na condução da mulher, que estava em trabalho de parto, até à unidade de saúde. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (9).



Em seguida, o casal e os policiais saíram do Engenho Novo em veículos diferentes, com os agentes liberando o trânsito. Porém, quando passavam pelo bairro do Maracanã, Conrado sinalizou para a viatura que o bebê, uma menina, estava nascendo.

Pouco depois, os PMs conseguiram parar e foram até o carro do casal, onde a policial Samira, que tem conhecimento na área de enfermagem, fez o parto.



Após o nascimento, todos seguiram para a maternidade, onde a criança recebeu os primeiros cuidados. Lohana e a filha passam bem.