Gabriel Pires entrou em campo duas vezes em 2024, no CariocaMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/05/2024 12:30

Rio - Contratado pelo Fluminense na última janela de transferências, o meio-campista Gabriel Pires ainda não conseguiu ter sequência na equipe. Ele sofre com lesões e, por isso, fez somente dois jogos neste ano com a camisa tricolor.

A última vez que o meia entrou em campo foi no dia 17 de fevereiro, na vitória do Fluminense sobre o Madureira, por 1 a 0, em jogo válido pela nona rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Após quase três meses parado, ele está treinando com o elenco e, finalmente, se aproxima de retornar aos gramados com a camisa do Flu. Ao todo, Gabriel Pires não participou nem de 10% dos compromissos tricolores neste ano.

O próximo jogo do Fluminense será contra o São Paulo, na segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no Morumbi. A equipe comandada por Fernando Diniz ocupa a 16ª posição, com cinco pontos. Já o Tricolor Paulista é o 8º, com sete.