Foden, Rodri e Haaland celebram gol marcado sobre o FulhamDivulgação / Manchester City

Publicado 11/05/2024 10:30

Inglaterra - O Manchester City goleou o Fulham na manhã deste sábado (11), fora de casa, por 4 a 0, e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. Com uma atuação segura e gols de Gvardiol (2), Foden e Julián Álvarez, a equipe comandada por Pep Guardiola abriu dois pontos de vantagem na ponta da tabela.

O jogo

Na primeira etapa, o City teve total controle do jogo. Logo aos 13 minutos, após troca passes no campo de ataque, Gvardiol tabelou com De Bruyne, limpou a marcação e chutou no canto para abrir o placar. O Fulham não finalizou na primeira parte do duelo.

O segundo tempo começou com pressão do City. Leno, aos 7, fez boa defesa em chute de Bernardo Silva. Pouco depois, o Fulham assustou a equipe de Guardiola pela primeira vez no confronto: Rodrigo Muniz recebeu cruzamento de Andreas Pereira, desviou de letra e obrigou Ederson a fazer a defesa.

Novamente antes dos 15 minutos, o time de Manchester mandou a bola para as redes. Bernardo Silva pegou a sobra dentro da área e ampliou a vantagem. Em jogada ensaiada de escanteio, aos 25, Gvardiol fez o seu segundo gol no jogo, desviando de carrinho quase na linha de fundo.

Nos últimos minutos, Julián Álvarez, de pênalti, fechou a goleada em 4 a 0.

Situação na tabela

Com a vitória, o Manchester City chegou aos 85 pontos. São dois de vantagem para o vice-líder Arsenal, que ainda joga nesta rodada, domingo (12), diante do Manchester United, às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford.