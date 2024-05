Festa da torcia do Al-Hilal nas arquibancadas - Divulgação/X @Alhilal_FC

Festa da torcia do Al-Hilal nas arquibancadasDivulgação/X @Alhilal_FC

Publicado 11/05/2024 15:36

Arábia Saudita - Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus, é o campeão saudita da temporada 2023/24. A conquista antecipada veio com a vitória sobre Al-Hazem por 4 a 1, neste sábado, 11, pela 31ª rodada do campeonato.

A equipe de Riad soma 89 pontos e não pode mais ser ultrapassada na tabela. Mitrovic (2), Al-Jaweed (contra) e Milinkovic-Savic fizeram os gols da vitória. Faïz Selemani marcou pelo lado do Al-Hazem.

Com o resultado, Al-Hilal chegou ao 19º título no Campeonato Saudita e é disparadamente o maior vencedor da competição. Al-Ittihad e Al-Nassar, com nove, aparecem empatados em segundo na lista.

O título coroa uma campanha incontestável do time de Jorge Jesus. Em 31 jogos no Campeonato Saudita 2023/24, foram 29 vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Além disso, Al-Hilal já marcou 95 gols na competição e sofreu apenas 20.