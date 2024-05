Djokovic atende aos fãs de capacete, em Roma - Reprodução / Instagram

Publicado 11/05/2024 17:05

Roma - O sérvio Novak Djokovic levou uma garrafada na cabeça enquanto dava autógrafos aos fãs no Masters 1000 de Roma na última sexta-feira (10). Neste sábado, o tenista usou um capacete de ciclista e brincou com a situação.

"Hoje eu vim preparado", escreveu nas redes sociais.

O acidente ocorreu após a vitória de Djokovic sobre o francês Corentin Moutet, na estreia no saibro de Roma. Ele ficou caído no chão durante um bom tempo e, na sequência, seguiu para o vestiário. Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o número 1 do mundo foi atingido.

Djokovic tranquilizou os fãs horas depois nas redes sociais. "Obrigado pelas mensagens de preocupação. Isto foi um acidente e estou bem, descansando no hotel com uma bolsa de gelo. Vejo todos vocês no domingo", afirmou o sérvio, referindo-se ao duelo com o chileno Alejandro Tabilo.