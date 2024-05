Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do Sul - Carlos Fabal / AFP

Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do SulCarlos Fabal / AFP

Publicado 14/05/2024 09:51 | Atualizado 14/05/2024 12:55

Rio - O Campeonato Brasileiro deve ser paralisado por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. A CBF pretende acatar o pedido dos clubes para interromper a competição na reunião do Conselho Técnico, no dia 27 de maio, segundo o "ge".

Ao todo, 11 clubes da Série A defendem a paralisação. São eles: Athletico, Atlético-GO, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Juventude, Fluminense, Fortaleza, Botafogo, Internacional e Vasco. O Ministério do Esporte também defendeu a interrupção temporária do campeonato.