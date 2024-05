Jogadores do Atlético-GO reunidos no gramado do Serra Dourada - Ingryd Oliveira/ACG

Publicado 14/05/2024 22:53 | Atualizado 14/05/2024 22:55

Rio - Nesta terça-feira, 14, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, o atacante Luiz Fernando e o funcionário Paulo Marcos, que veste a fantasia do mascote. Os três foram julgados no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito a "ofender alguém em sua honra" - neste caso, da arbitragem na derrota para o Flamengo por 2 a 1 na estreia no Brasileirão

Adson Batista recebeu 30 dias de suspensão e uma multa de R$ 10 mil. Luiz Fernando pegou quatro jogos de suspensão e uma multa de R$ 2 mil. Já Paulo Marcos foi suspenso por 20 dias.

Eles não foram os únicos julgados nesta terça-feira. O técnico Jair Ventura (artigo 243-F) e o zagueiro Alix Vinicius (artigo 250, ato desleal) pegaram uma partida de suspensão, já cumprida.

O lateral Maguinho (artigo 254, jogada violenta) acabou absolvido. O preparador de goleiros Cláudio Cerqueira (243-D, incitar o ódio ou a violência), por sua vez, pegou um jogo de suspensão. Para todas as decisões, cabe recurso no Pleno.