Denilson - Reprodução de vídeo

DenilsonReprodução de vídeo

Publicado 14/05/2024 19:51

Rio - Ex-atacante do Flamengo, Marcelinho Paraíba revelou uma situação inusitada que viveu com Denílson na época em que os dois defendiam o São Paulo. Em entrevista ao "ge", o nordestino disse, de forma descontraída, ter se irritado com as brincadeiras do ex-companheiro, eleito por ele como "mais mala" com quem jogou, e contou que chegou a partir para cima do atual comentarista da Band na concentração com uma faca.

"Denílson, Deni show. É o que é mais mala. Agora mala para o lado do bem. Ele é do jeito que você vê ele na televisão. E daquele jeito era no futebol dentro do vestiário, do mesmo jeito. Brincalhão, zoava muito. Comigo nem se fala, perturbava o tempo todo. Colocava até apelido em mim, me chamava de "farinha", por eu ser do Nordeste. Uma vez eu estava tão irritado com as brincadeiras dele que eu achava que era brincadeira querendo me diminuir que eu parti para cima dele com uma faca na concentração. Daí para frente também melhorou, ele não brincou mais comigo", revelou Marcelinho.

Marcelinho Paraíba Cassiano Cavalcante "A gente estava jantando na hora e eu tava com aquela faca de aquela serrinha, para comer. E ele correu. Ele já vinha me irritando há algum tempo, já estava chateado, aí na hora eu levantei com a faca na mão. Foi o melhor remédio que daí para frente ele não brincou mais", completou.

Marcelinho Paraíba e Denílson foram companheiro no São Paulo entre 1997 e 1998. Depois, os dois vestiram a camisa do Flamengo, mas em épocas diferentes: Denílson teve uma passagem apagada em 2000, enquanto Marcelinho voltou ao Brasil em 2008 para defender o Rubro-Negro.