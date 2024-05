Nino se despediu do Fluminense no fim de 2023 e está no Zenit, da Rússia - Marcelo Goncalves/Fluminense

Nino se despediu do Fluminense no fim de 2023 e está no Zenit, da Rússia Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 14/05/2024 18:42

O zagueiro Nino entrou com um processo na Justiça de São Paulo contra o ex-ator e ex-deputado federal Alexandre Frota. O jogador ex-Fluminense e atualmente no Zenit, da Rússia, pede indenização de R$ 50 mil por declaração que insinuou que sua convocação para a seleção brasileira fazia parte de um esquema junto a Fernando Diniz para ganhar dinheiro.



Nino é representado pelos advogados Márcio Felipe Buzalaf, Thiago de Souza Rino e Filipe Souza Rino que entraram com a ação no mês de abril na na 2ª Vara Cível de Cotia, em São Paulo. A informação foi divulgada primeiramente pelo site da Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem de O Dia.



A defesa do zagueiro afirma que as declarações de Frota foram "pesadas e desproporcionais". Durante participação no podcast 'Futeboteco', em 2023, o ex-deputado comentou a indicação de Nikolas Ferreira (PL-MG) para a presidência da Comissão de Educação da Câmara e utilizou como exemplo, para criticá-la, a convocação do ex-jogador do Fluminense pelo então técnico interino da seleção brasileira, Fernando Diniz.



"São os acordos feitos pelos partidos. Isso é fora do entendimento da população e das pessoas para questionarem. Ele (Nikolas) não está lá porque os caras gostam dele. Está porque, te garanto, a festa está montada e nem ele sabe (...) É mais ou menos o que o Diniz fez com aquela vergonha daquele zagueiro do Fluminense, que está no Zenit. O que ficou na seleção brasileira", disse Frota, que logo na sequência confirmou o nome que não lembrava e fez a acusação:



"O Nino na seleção brasileira não dá. Diniz sabia que ele ia para o Zenit e levou o cara para três jogos. Depois que o cara coloca a camisa e fotografou, o preço sobe. Mandou embora e aí é: 'tchau, não esquece meus 5% quando chegar lá’, ‘o primeiro salário manda para mim’, ‘fui eu que te coloquei lá'".



Alexandre Frota não se pronunciou sobre a ação na Justiça contra ele.