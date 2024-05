Treino do Grêmio no CT Luiz Carvalho - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 14/05/2024 17:07

São Paulo - Com as fortes chuvas que alagaram o Rio Grande do Sul, o Grêmio acerta os últimos detalhes para retomar as atividades no interior de São Paulo. O time gaúcho deve treinar em Atibaia e mandar os jogos no estádio Nabi Abi Chedid, a casa do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A distância entre as duas cidades é de cerca de 25 km. A informação é do "ge".

O Grêmio já teve sete jogos adiados por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. Além disso, o time não treina há quase duas semanas. O último compromisso foi no dia 30 de abril, no empate em 0 a 0 com o Operário na Copa do Brasil.

Num primeiro momento, o Tricolor Gaúcho não planejava deixar o Rio Grande do Sul. No entanto, passou a rever a situação no ultimo fim de semana. A tendência, agora, é de que siga para o interior de São Paulo.



Tragédia no RS

De acordo com o balanço da Defesa Civil, 148 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que alagaram o estado. Além disso, 124 pessoas estão desparecidas e 806 estão desaparecidas.