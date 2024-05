Robert Lewandowski foi eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2020 e 2021, mas não ganhou a Bola de Ouro - Divulgação/ Seleção Polonesa

Robert Lewandowski foi eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2020 e 2021, mas não ganhou a Bola de OuroDivulgação/ Seleção Polonesa

Publicado 14/05/2024 16:13

Robert Lewandowski, do Barcelona, pode receber com quatro anos de atraso o prêmio 'Bola de Ouro', entregue pela 'France Football' ao melhor jogador do mundo no ano. A revista francesa pode homenagear o atacante polonês, que perdeu a chance de conquistar a premiação por causa da pandemia de covid-19.



De acordo com o jornal espanhol 'Sport', a 'France Football' avalia a entrega da Bola de Ouro a Lewandowski, que nunca escondeu a decepção por não recebê-la em 2020, para melhorar a imagem. Um dos motivos seria uma investigação que apontou pressão do PSG para que Messi recebesse a premiação em 2021, superando o polonês.



Já em 2020, o atacante atuava pelo Bayern de Munique e marcou 55 gols em 47 partidas, sendo o grande destaque do futebol europeu na temporada e levando sua equipe a três títulos: Liga dos Campeões, Campeonato Alemão e Copa da Alemanha.



Entretanto, em função da pandemia que obrigou a suspensão e adiamento dos campeonatos, a revista francesa decidiu por não realizar a votação ao alegar que a avaliação estaria comprometida.



Leia mais: Porto avalia oferta ao Barcelona por empréstimo de Vitor Roque

Lewandowski foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa, em 2020 e 2021, mas nunca levou o tradicional prêmio da Bola de Ouro. No outro ano em que brilhou, ele perdeu para Messi.