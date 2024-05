Vitor Roque está de saída do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Vitor Roque está de saída do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 14/05/2024 12:56

Espanha - O atacante Vitor Roque não deve permanecer no Barcelona para a próxima temporada . De acordo com informações do jornal português "A Bola", o Porto tem interesse no jovem, de 19 anos, e estuda, inclusive, envolver o atacante Pepê, de 27 anos, na negociação.

A operação seria por empréstimo e teria o diretor esportivo do Porto, Andoni Zubizarreta, como trunfo. Convocado por Dorival Júnior recentemente para a seleção brasileira, Pepê é um dos destaques do Porto. O Barcelona teria interesse na contratação do atacante, que foi defendeu o Grêmio.

O clube português, entretanto, não é a única equipe europeia que deseja a contratação de Vitor Roque. Segundo com o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", a Inter de Milão também pode entrar na disputa.

Vitor Roque foi contratado por 74 milhões de euros (R$ 410 milhões) pelo Barcelona em julho do ano passado após uma passagem destacável no Athletico-PR. O jogador, de 19 anos, entretanto, foi utilizado em apenas 13 partidas, fez dois gols e teve uma média de 23 minutos por jogo.