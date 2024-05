Momento em que Guardiola conversa com Ederson após tirá-lo de campo - Ben Stansall / AFP

Momento em que Guardiola conversa com Ederson após tirá-lo de campoBen Stansall / AFP

Publicado 14/05/2024 22:20

Inglaterra - Um fato curioso chamou atenção durante a vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Tottenham , nesta terça-feira, no Tottenham Hotspur Stadium, pela partida atrasada da 34ª rodada. O goleiro Ederson foi substituído após sofrer um choque na cabeça causado por uma dividida com Cuti Romero. O brasileiro deixou o campo extremamente irritado e chegou a esbravejar com o técnico Pep Guardiola após tentar ignorá-lo.

Ederson foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo e chegou a ficar desacordado por alguns segundos. O técnico Pep Guardiola minimizou e entendeu a fúria do goleiro, apesar de elogiar o substituto, Ortega, que fez uma defesa salvadora em arremate, à queima-roupa do coreano Son Heung-min.

"Ederson recebeu um chute no olho, e inchou. Ele não podia enxergar direito. O médico veio para mim e falou claramente: 'Pep, você tem que tirá-lo. Ele não está enxergando direito. Ele tem que ser substituído'. Se o médico falou, não há o que fazer. Eu entendo perfeitamente. Ele quer jogar. Eu entendo", afirmou Guardiola, antes de elogiar Ortega.

"Podemos definir, como eu posso dizer... como um time é um time com o Ortega salvando, senão o Arsenal é campeão. Ainda pode ser, se a gente não vencer o West Ham, mas essa é a realidade do futebol, onde as margens são tão apertadas", completou.

Com a vitória sobre o Tottenham, o Manchester City assumiu a liderança do Campeonato Inglês, com 88 pontos, dois a mais do que o Arsenal. Com isso, o título será decidido na última rodada.

O Manchester City volta a campo neste domingo, às 12h (horário de Brasília), frente ao West Ham, no Etihad Stadium. No mesmo dia e horário, o Arsenal pega o Everton, no Emirates Stadium.