Fluminense arrecadou doações para o Rio Grande do Sul - Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 14/05/2024 21:43

Rio - Nesta terça-feira, 14, o Fluminense realizou o transporte das doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. As arrecadações lotaram dois caminhões e três vans com cerca de 12 toneladas de mantimentos.

As doações começaram a ser recolhidas na quarta-feira da semana passada. Os Tricolores doaram alimentos não perecíveis, água, itens de higiene pessoal e ração para animais. Tudo foi levado de Laranjeiras ao galpão da Ação da Cidadania, na Gamboa, Zona Norte do Rio. De lá, os mantimentos serão enviados para municípios atingidos no Rio Grande do Sul.

Os torcedores fizeram as doações na sede do clube, em Laranjeiras, e no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. O Fluminense, aliás, segue aberto para receber mais mantimentos.

O Tricolor anunciou que itens podem ser entregues na sede do clube, na Rua Álvaro Chaves, número 41, de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos, das 6h às 20h. De acordo com a Ação da Cidadania, a maior necessidade é de água e alimentos não perecíveis.