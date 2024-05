Diniz é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense Fc

Publicado 14/05/2024 10:41 | Atualizado 14/05/2024 10:43

Rio - O técnico Fernando Diniz foi expulso na derrota diante do São Paulo , nesta segunda-feira (13), e vai desfalcar o Fluminense na próxima rodada. O treinador tricolor recebeu o cartão vermelho direito após uma discussão com o atacante Luciano, nos acréscimos do primeiro tempo. Na súmula, o árbitro Anderson Daronco justificou a expulsão em virtude de um palavrão.

Súmula da partida:

"Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Por proferir as seguintes palavras ao jogador adversário o sr luciano da rocha neves n 10: vai tomar no c..."

O Fluminense foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 e terminou a sexta rodada do Brasileirão na zona de rebaixamento. Foi a quinta vez em seis partidas que o Tricolor saiu na frente do placar e sofreu a virada. Além disso, voltou a sofrer com erros de saída de bola e teve dificuldades na bola aérea. O técnico Fernando Diniz reclamou da expulsão.

"Todo mundo sabe que no futebol xingar é do jogo. Todo jogo tem isso. O meio do futebol é um meio onde o palavrão é uma linguagem comum. Naquele instante, eu xinguei, o Luciano xingou e outros jogadores xingaram. Primeira vez que eu vi alguém expulsar por falar palavrão. Foi o que ele falou: 'Você não pode falar palavrão, ouvi você falando palavrão'. Não tem critério. Um monte de palavrão foi falado", disse.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Cerro Porteño, do Paraguai, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Atual campeão, o Tricolor lidera o Grupo A e pode garantir a vaga nas oitavas de final da competição.