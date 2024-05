Luciano, do São Paulo - Rubens Chiri/Saopaulofc

Luciano, do São PauloRubens Chiri/Saopaulofc

Publicado 14/05/2024 00:27 | Atualizado 14/05/2024 00:28

São Paulo - Luciano falou sobre a confusão que teve com Fernando Diniz durante a derrota do Fluminense para o São Paulo por 2 a 1 no Morumbis , nesta segunda-feira, 13. O atacante do Tricolor Paulista disse que o treinador do Flu o xingou "do nada". Além disso, relatou que Diniz lhe afirmou que a amizade entre os dois acabou.

"O Diniz veio ali na hora que o Manoel caiu e eu peguei a bola na lateral e me xingou. Do nada, me xingou. Pedi para não xingar, e ele não continuou xingando. Depois falou para mim que a amizade acabou. Se ele acha assim, pra mim acabou", disse Luciano, ao programa Boleiragem, do SporTV.

"Eu jamais xingaria ele na beira do campo. Ele tem que ver que não é mais meu treinador. Ele é o treinador da equipe adversária. Ele não deveria ter feito isso, mas fica de aprendizado", completou.

A confusão e o relato de Luciano foram pautas da entrevista coletiva do treinador . Diniz, porém, não quis comentar as falas de Luciano e criticou Anderson Daronco por ter sido expulso. Por outro lado, explicou a situação que gerou o bate boca.

"Claramente o Manoel sentiu a coxa, pôs a bola para fora e caiu no chão. Aquela coisa que era legal, que está na regra, mas era uma coisa totalmente não legítima pegar e cobrar o lateral na condição que ele iria cobrar. Aí começou a discussão por causa disso", afirmou Diniz, na coletiva.