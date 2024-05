Alexsander em ação durante jogo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 13/05/2024 22:34

São Paulo - Alexsander analisou a derrota do Fluminense para o São Paulo por 2 a 1 no Morumbis , nesta segunda-feira, 13, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o volante viu um bom jogo do Tricolor Carioca e pontuou que o time fez aquilo que treinou para fazer. Por outro lado lamentou os erros cometidos na partida e chamou a atenção para gols sofridos em lances de bola parada.

"Nós fizemos um bom jogo, fizemos aquilo que queríamos, que treinamos a fazer. Nosso time joga próximo da área, nem sempre a gente dá esses erros, mas são erros que acontecem. Temos que levantar a cabeça, continuar treinando. Não pode relaxar e tomar gol de bola parada, que temos pecado muito. Agora é continuar treinando e evoluir. Tenho certeza que o Fluminense vai sair dessa zona e fazer um excelente campeonato", disse Alexsander, ao SporTV.

O primeiro gol do São Paulo veio após um erro na saída de bola do goleiro Fábio. O time paulista recuperou a posse já dentro da área, e Bobadilla empatou a partida.

A virada veio após uma cobrança de escanteio. A zaga do Fluminense não conseguiu afastar o perigo, e a bola se ofereceu para Arboleda, que empurrou para o fundo das redes.

Com o resultado, o Tricolor Carioca permanece com cinco pontos e fecha a rodada dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Um empate já seria o suficiente para tirar o Fluminense do Z4.