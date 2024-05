Fluminense vai leiloar camisas para ajudar as vítimas das enchentes no RS - Lucas Merçon / Fluminense FC

Fluminense vai leiloar camisas para ajudar as vítimas das enchentes no RSLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 13/05/2024 13:48 | Atualizado 13/05/2024 14:10

Rio - O Fluminense vai promover uma ação solidária, nesta segunda-feira (13), para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em parceria com o São Paulo e Superbet, patrocinadora máster dos dois clubes, as camisas do jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão serão leiloadas e o dinheiro arrecadado será destinado aos gaúchos.

ParaQuemDoar.com.br. Fluminense e São Paulo vão entrar em campo estampando a frase "Super Ajuda" no lugar da marca da patrocinadora máster, na parte mais nobre da camisa. O leilão será realizado através da plataforma MatchWornShirt e contará com 11 camisas de jogadores que atuarem na partida. A renda será destinada para as instituições presentes no

Além disso, na transmissão do jogo em áudio da FluTV, estará presente um QR Code que levará para a página ParaQuemDoar.com.br . A Superbet, patrocinadora máster de Fluminense e São Paulo, também irá doar mil cestas básicas para as vítimas do Rio Grande do Sul. O confronto válido pela sexta rodada do Brasileirão começa às 20h (de Brasília), no Morumbi.

Entenda a tragédia no Rio Grande do Sul

617 mil pessoas ficaram fora de casa, sendo 79,5 mil em abrigos e 538 mil desalojados (nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, 447 dos 497 municípios foram afetados, causando prejuízo para 1,9 milhão de pessoas. O Rio Grande do Sul tem sofrido com um alto volume de chuva desde o dia 29. Segundo a Defesa Civil, são 147 mortos, 127 desaparecidos e 806 feridos . Além disso,(nas casas de familiares ou amigos). Ao todo,, causando

superou a cota de inundação, atingindo 5,26 metros e superando a marca da enchente histórica de 1941, quando bateu 4,76 metros. O limite para inundação é de 3 metros. Em Porto Alegre, as águas do lago Guaíba invadiram a região das ilhas, ruas do Centro Histórico e a estação rodoviária. O Aeroporto Internacional Salgado Filho suspendeu as atividades até o final de maio . O nível da água, quando bateu 4,76 metros.

O nível do Guaíba, em Porto Alegre, voltou a subir e atingiu 4,8 metros na manhã desta segunda-feira (13). Em virtude da forte chuva que caiu nos últimos dias, a perspectiva é que ele possa ultrapassar novamente a marca de 5 metros e atingir até 5,5 metros, segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).