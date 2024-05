Marcelo - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 13/05/2024 13:32

Rio - Principal nome do elenco do Fluminense, Marcelo, que completou 36 anos nos últimos dias, vem vivendo uma temporada com uma condição física melhor. E essa realidade vem resultando nos gramados. Com a metade dos jogos que fez em 2023, o lateral-esquerdo já dobrou o número de assistências neste ano.

No ano passado, Marcelo entrou em campo em 32 partidas pelo Fluminense e deu apenas um passe para gol. Nesta temporada, em apenas 16 jogos, o craque já deu duas assistências para companheiros de equipe balançarem as redes.



O craque ainda não fez gols na atual temporada. No ano passado, Marcelo marcou nos clássicos contra o Flamengo, na final do Carioca, e contra o Vasco, no segundo turno do Brasileiro. Porém, fisicamente melhor, o lateral também tem conseguido aguentar mais tempo dentro de campo.

Das 16 partidas que fez em 2024, Marcelo atuou pelos 90 minutos em cinco. No ano passado, o lateral-esquerdo completou apenas oito partidas, entrando em campo em 32 oportunidades.