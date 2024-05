Treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Treino do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/05/2024 09:39

Rio - O Fluminense realiza nesta segunda-feira (13) o último jogo da maratona de seis jogos longe do Rio de Janeiro. O Time de Guerreiros enfrenta o São Paulo, às 20h (de Brasília), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de sair da zona de rebaixamento.

O saldo na sequência longe de casa é positivo. Em cinco partidas, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota. O saldo é positivo com direito a vitórias pela Libertadores e Copa do Brasil, encaminhando a vaga na próxima fase das duas competições. Mas o Fluminense entrou no Z-4 no Brasileirão.

Para evitar terminar a rodada na zona do rebaixamento, o Fluminense precisa de pelo menos um empate diante do São Paulo. O Tricolor faz o pior início de Brasileirão dos últimos anos e não fica na zona de rebaixamento desde a primeira rodada de 2020.

Resultados do Fluminense na maratona fora de casa:

25/4 - Cerro Porteño 0 x 0 Fluminense - Assunção (Paraguai) - Libertadores

28/4 - Corinthians 3 x 0 Fluminense - São Paulo - Campeonato Brasileiro

1/5 - Sampaio Corrêa 0 x 2 Fluminense - Espírito Santo - Copa do Brasil

4/5 - Fluminense 2 x 2 Atlético-MG - Espírito Santo - Campeonato Brasileiro

9/5 - Colo-Colo 0 x 1 Fluminense - Santiago (Chile) - Libertadores

13/5 - São Paulo x Fluminense - São Paulo - Campeonato Brasileiro