John Kennedy volta a ser relacionado pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/05/2024 12:29

Rio - O Fluminense divulgou na tarde desta segunda-feira (13) a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o São Paulo, que acontece no mesmo dia, às 20h, no Morumbi, e é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno de John Kennedy, que volta após afastamento por indisciplina.

O autor do gol do título da última Libertadores não atua desde a vitória sobre o Vasco, no último dia 20. Ele foi reintegrado ao elenco no último fim de semana e deverá ficar como opção no banco de reservas contra o São Paulo

Por outro lado, o Fluminense continua com inúmeros desfalques por conta de lesão. São eles Renato Augusto (joelho direito), Lelê (cirurgia no joelho direito), Samuel Xavier (com lesão no pé direito), André (joelho direito), Marlon (joelho direito), Douglas Costa (coxa direita) e Gabriel Pires (transição para o campo). Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Thiago Santos segue fora. O meia Paulo Henrique Ganso está suspenso.

O Fluminense precisa pontuar nesta segunda-feira para não terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento, algo que não acontece desde o Brasileiro de 2019.

Confira os relacionados do Fluminense para o jogo contra o São Paulo: